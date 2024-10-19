Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık kırsalının yoğun güzergâhlarından 5 kilometrelik Tetirlik Grup Yolu’nu yeniliyor.

Daha ulaşabilir yerleşim yerleri için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ta da ulaşımı iyileştirmek için yol yatırımlarına devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin ilçede çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de yaklaşık 5 kilometrelik Tetirlik Grup Yolu oldu. Stabilize olduğu için ulaşımda sorun teşkil eden ve darlığı nedeniyle trafik güvenliğini olumsuz etkileyen grup yolunda genişletme ve zemin hazırlıklarının ardından sathi asfalt serimine başlandı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede ulaşım standardının iyileştirilmesi ve mahallelerin ulaşılabilirliğinin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında 11 ilçenin tamamında ulaşım atağının kesintisiz devam ettiği belirtildi.