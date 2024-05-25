Deprem bölgesi Kahramanmaraş merkez, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde salatalık hasadı başladı. Bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor. 2024 yılı sezonunda 10.350 dekarlık alandan 35 bin ton salatalık rekoltesi öngörülüyor.

Salatalık tarlada kilogramı 20 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Kahramanmaraş'ta yılda ortalama 35 bin ton salatalık üretiliyor. Bu ürünlerin çoğunluğu çevre illere gönderilirken, ayrıca salatalıktan turşu yapımı da gerçekleştiriliyor.

Kentteki üretim potansiyelinin büyük bir kısmını oluşturan belirli bölgelerde 100 dekar alanda sofralık ve turşuluk salatalık üretimi yapılıyor. Tarladan toplanan salatalıklar, Türkoğlu ilçesi Tut Dağı ve Kılılı Mahallesi'ndeki havuzlara getirilerek soğuk suda yıkanıp paketlenip çevre illere sevk ediliyor. Turşuluk salatalığın tarladaki kilogram fiyatı 20 lira iken, sofralık salatalık ise 25 lira civarında alıcı buluyor.