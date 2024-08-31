Kahramanmaraş-Pazarcık yolunda meydana gelen trafik kazasında, İ.A. yönetimindeki tır ile S.Z. idaresindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan dördü çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilden yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yaralıların hastaneye sevki ve araçların çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.