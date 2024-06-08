Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı. Kaza hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk tedavisi olay yerinde yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. 
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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Kaynak: Haber Merkezi