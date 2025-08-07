Pazar Alışverişinde Kartlı Ödeme Kolaylığı

Nakit taşımadan pazara gitmek artık mümkün! Yeni düzenleme sayesinde tüketiciler, yanlarında para olmasa bile pazarda alışveriş yapabilecek. Kartla ödeme imkanı, hem vatandaşlar hem de esnaflar için büyük kolaylık sağlayacak.

Alışveriş Kesintiye Uğramayacak, Esnafın Satışı Artacak

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, nakit sorunu yüzünden alışverişin yarım kalmasının önüne geçilecek. Yetkililer, bu sistemin esnafın satış hacmini artıracağını ve vatandaşların daha rahat alışveriş yapabileceğini belirtiyor.

POS Komisyonları Düşürüldü: Esnaf Rahatlatıldı

Pazarcıların en büyük endişesi olan POS cihazı komisyonları konusunda da adım atıldı. Yetkililer, bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda komisyon oranlarında indirime gidildiğini açıkladı. Böylece pazarcıların mali yükü azaltılmış oldu.

Dijital Ödeme Altyapısı Güçleniyor

Bu uygulama, Türkiye’nin dijital ödeme sistemlerine geçişinde önemli bir eşik olarak görülüyor. Pazarlardaki ticari faaliyetlerin modernleşmesi, kayıt dışılığın azalması ve ödeme güvenliğinin artması bekleniyor.

Öne Çıkan Faydalar: