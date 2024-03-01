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Ankara ve İstanbul’da bu sabah iki organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Ankara’daki Mahzen-1 isimli operasyonda “Pekmez Kardeşler” isimli suç örgütü çökertildi, 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Mahzen-2 operasyonunda ise “Çirkinler” isimli organize suç örgütüne yönelik baskınlar gerçekleşti. Bu operasyonda da 47 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu: 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, Çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu.” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)