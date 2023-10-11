Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Çakmak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milleti için başsağlığı ve sabır dilendi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın ailesine şehadet haberi verildi

Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

Antalya'da Aksu Kaymakam Vekili ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Belediye Başkanı Halil Şahin ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmak'ın şehadet haberini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'ya yerleşen baba Abdüllatif ve anne Fikret Çakmak'a verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki domates serasında çalıştığı öğrenilen ailenin kaldığı eve Türk bayrakları asıldı.

Haberin ardından acılı aile Antalya Valiliğinin desteğiyle uçakla oğullarının cenaze törenin düzenleneceği memleketleri Hatay'a geldi.

Şehidin Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yakınlarının evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Çakmak ailesi, burada taziyeleri kabul etti.