Mehmetçik, terörle mücadelesini sürdürüyor.

İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor.

Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi.

1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit harekat bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan 1 askerin kaldırıldıkları hastanede şehit oldukları açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.