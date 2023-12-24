Kuzey Irak'tan iki gün üst üste şehit haberleri geldi...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda, üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya girildi.

Çıkan çatışmada 12 kahraman askerimiz şehit düştü. 16 hain terörist ise öldürüldü.

Bölgede terörle mücadele kararlılıkla devam ederken, şehitlerden geriye ise gözü yaşlı aileleri ve hatıraları kaldı.

22 Aralık'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın kaydettiği bir video sosyal medyada gündem oldu.

"Yolumuz şehitlik yolu..."

İzleyenlerin yüreğini sızlatan videodaki diyalog şöyle:

- Komutanım, yolumuz ne yolu?

+ Şehitlik yolu...

- Helal komutanım, Kızılelma'ya kadar devam!

+ Var olsun komando...

"Şehit olursam videom sizde kalsın..."

Bir diğer video ise dün gece şehit düşen Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’a ait.

Aslan'ın, şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video ortaya çıktı.

Görüntüde, şehit Aslan’ın, “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar.” ifadeleri yer aldı.

Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.