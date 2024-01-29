AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’den ziyaretler AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’den ziyaretler

Depremin ilk saniyelerinde yıkılan site için hazırlanan İddianamede, aralarında 2 si tutuklanan 3 kişinin 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt