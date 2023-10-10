İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil." ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını vurguladı.