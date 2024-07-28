Kahramanmaraş’ın en gözde doğa turizm alanlarından biri olan Başkonuş Yaylası, doğayla iç içe bir ortamda huzur arayanların yeni adresi haline geldi. Bu eşsiz yaylada yer alan Pera Cafe, şık ve doğayla uyumlu tasarımıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Başkonuş Yaylası, manzarası, sık orman yapısı ve bol oksijeniyle ziyaretçilerine adeta cennetten bir köşe sunuyor. Bu doğal güzellikler arasında konumlanan Pera Cafe, modern dünya tatlıları ve çeşitli kahve seçenekleriyle misafirlerini bekliyor.

Pera Cafe, hem iç mekân tasarımı hem de dış mekân düzenlemeleriyle doğayla uyumlu bir bütünlük sergiliyor. Ahşap ve doğal malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı kafe, geniş cam pencereleriyle ormanın yeşilliğini ve ferah havasını içeriye taşıyor. Bu sayede, ziyaretçiler hem içerde hem dışarda doğanın keyfini çıkarabiliyor.

Pera Cafe’nin menüsünde yer alan özel tatlılar ve kahveler, özenle seçilen malzemelerle hazırlanıyor ve misafirlerin beğenisine sunuluyor.