Yapmış olduğu birbirinden değerli yeniliklerle Davarcıoğlu ailesinin Türkiye’ye kazandırdığı Akdo markası lezzet yolculuğunda ilklere imza atarak zirvede yerini koruyor.



Vatandaşların tek lezzet noktası olan Piazza Akdo, görüldüğü gibi iğne atsan yere düşmez atasözü de burada yerini koruyor.



Piazza Akdo’nun mutfağına giren Aksu Haber ekibi bu eşsiz lezzet yolculuğuna tanıklık etti. Piazza Akdo’nun Mutfağı ise Murat şefe emanet.



Piazza Akdo ayrıca Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistlerinde damak zevklerindeki tek adres.



