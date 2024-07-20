2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanıklar Necati Kaptanoğlu ve Çetin Kurt bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, inşaatın kooperatif tarafından yapıldığını kendisinin de kooperatifte yönetici olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)