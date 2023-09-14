5 gün önce pişiirp dışarıda bıraktığı makarnayı tekrar yiyen 20 yaşındaki AJ şiddetli ishal ve kusma sonrası hayatını kaybetti.

DOKTORA GİTMEK YERİNE UYUDU

AJ olarak bilinen 20 yaşındaki Belçikalı, akşam yemeğinde 5 gün önce pişirip dışarda bıraktığı makarnayı yedi. Arkadaşlarıyla sporr yapmak için dışarı çıkan çıkan AJ'ın, eve döndükten yarım saat sonra baş ve mide ağrıları başladı. Bir süre sonra kusma ve ishal şikayetleri de artan genç adam, doktora gitmek yerine uyumak için yatağına gitti.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Ertesin gün okula gitmeyen AJ, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Yapılan otopside genç öğrencinin yemeği yedikten yaklaşık 10 sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Otopsi, AJ'nin karaciğer nekrozu ve akut pankreatit nedeniyle öldüğünü ortaya çıkardı.

VAKA DERGİDE YAYINLANDI

Şok edici vaka Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nde yer aldı. Kendisini ABD merkezli lisanslı bir tıbbi sağlayıcı olarak tanımlayan Dr. Bernard, videoda vakayı ana hatlarıyla anlattı. Dr. Bernard şunları söyledi: "Birçok insan bir veya iki gün arta kalan makarna veya eriştenin başka bir türünü yiyor ve bunda bir sorun yok. Birkaç saatten fazla dışarıda bırakılan yiyeceklere dikkat edin. Eğer yemek tuhaf kokuyorsa, üzgün olmaktansa tedbirli olmak her zaman daha iyidir."

GIDALAR UYGUN ŞEKİLDE MUHAFA EDİLMELİ

Dr. Bernard, Ekim 2008'de ölen AJ'nin yaşadığı hastalığın ciddiyetinin "tipik" olmadığını ancak yine de herhangi bir olayı önlemek için uygun gıda saklama tekniklerini uygulamanın önemli olduğunu söyledi.Uzmanlar çabuk bozulan gıda maddelerinin hazırlandıktan sonra iki saat içinde soğutulması tavsiye edilir. Taze kümes hayvanları, balık ve kıyma, pişirildikten sonra hemen tüketilmeli veya dondurulmalıdır. Sığır eti, dana eti, kuzu eti ise 3 ila beş gün içinde tüketilmelidir.