Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye genelinde infial uyandıran bebek şiddeti davasında adli süreç devam ediyor. Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde meydana geldi.

Sema Bozoklar’ın dünyaya getirdiği ve düşük doğum ağırlığı nedeniyle kuvöze alınan Deniz Esin isimli bebeğe, kan alma işlemi sırasında görevli hemşire tarafından uzun süre şiddet uygulandığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle, bebeğe yaklaşık 14 dakika boyunca sert müdahalelerde bulunulduğu ortaya çıktı.

Bacağının Kırıldığı Tespit Edildi

Olay sonrası yapılan kontrollerde, bebeğin bacağında kırık olduğu belirlendi. Görüntülerin detaylı incelenmesiyle olayın tıbbi müdahale sınırlarını aşan şiddet içerdiği tespit edildi. Ailenin şikâyeti üzerine adli süreç başlatıldı.

Polise Teslim Oldu, SEGBİS ile Yargılandı

Hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla dava açılan hemşire H.D.B. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi Dinar ilçesinde bir polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen sanık, SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı.

Adliyede ve cezaevine sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Sanık, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Mahkemede Görüntüler İzletildi

Duruşmada hakim, güvenlik kamerası görüntülerini sanığa izletti. Görüntülerde bebeğe kan tüpüyle vurulduğu, saçlarının kazındığı, bacağının sıkılarak havaya kaldırıldığı anlar yer aldı. Bu görüntüler üzerine sanık savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum.”

Başka bir bölümde ise sanık savunmasını şöyle sürdürdü:

“Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu"

“Pişmanım, Bir Anlık Gafletle Yaptım”

Hakimin, görüntülerde bebeğin başına defalarca vurulduğunu, bacağının sıkıldığını ve karın bölgesine baskı uygulandığını hatırlatması üzerine hemşire şu savunmayı yaptı:

“Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir.



Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından.”

Sanık ayrıca eylemlerinin tıbbi gerekçelere dayandığını savunarak, bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, güvenlik kamera kayıtları ve suçun niteliğini dikkate alarak sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi. H.D.B. duruşma sonrası cezaevine gönderildi.

Adli Süreç Devam Ediyor

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada yargılama süreci sürerken, olay Kahramanmaraş’ta ve ülke genelinde büyük tepki toplamaya devam ediyor.