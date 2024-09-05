Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekat Bölgesinde gerçekleşen intikal faaliyeti sırasında fenalaşan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Piyade Binbaşı Osman Ayan için Isparta Senirkent Gençali köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Gülümser ve Harun isimli 10 aylık ikiz çocukları olduğu öğrenilen şehit Ayan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, kortej eşliğinde götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR