Göksun Taşoluk İlk ve Ortaokulu'nun isminin "Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım İlk ve Ortaokulu" olarak değiştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Törene şehidin annesi Güllü, babası Mikdat ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile diğer protokol üyeleri katıldı.



Kaymakam Culukar, yaptığı konuşmada, şehidin isminin okula verilmesi eğitim alan öğrenciler için çok önemli olduğunu ifade etti.



