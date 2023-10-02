Son dönemde hızlı düşüşe geçen ons altın fiyatları gram altını da etkilerken Piyasalar ABD’den gelecek enflasyon verilerini bekliyor.

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Altın, doların 10 ayın zirvesinden inmesiyle bir miktar soluklanırken Hazine tahvili getirilerindeki son ralli de duraklamış gibi görünüyor.

Güvenli liman olarak bilinen altın, son haftalarda istediği ivmeyi yakalayamazken Eylül ayında da ciddi kayıplar yaşayan altın, kaybının büyük bir kısmını Fed’in, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Kaynak: Ayşe Asır