MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Serhat Tagay’ın, örgüt üst düzey yöneticilerinin korumalığını yaptığını tespit etti. Terörist Tagay’ın, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara’da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan tüm silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği belirlendi.

MİT, haber kaynakları vasıtasıyla Serhat Tagay’ın hassas konumunu belirledi. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı ve Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.