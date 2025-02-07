İstanbul Bağcılar'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.
Şahıs bir süre daha etrafa bakınıp ardından polis aracının kapısını açtı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli, daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.
YARALI POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakaladı.
"Oto hırsızlık" suçundan kaydı olan şüphelinin ekip otosunun kapısını açarak 2 polise bıçakla saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.