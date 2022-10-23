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Şüpheli Burak C.E., ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.’nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.

Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi.

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