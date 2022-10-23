Kütahya’da Burak C.E., gece yarısı Fatih Mahallesi’nde devriye gezen sivil polis aracına, kullandığı 43 AG 594 plakalı hafif ticari araçla arkadan çarptı.
Yaşanan olayın ardından Burak C.E., aracıyla kaçtı.
Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi.
Yakalandı
Emniyet güçleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.
2.46 promil alkollü çıktı
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.’nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Emniyete götürüldü
Şüpheli Burak C.E., ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.