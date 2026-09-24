İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan’ın peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahsın saklandığı adres tespit edildi.

Polisleri Karşısında Görünce El Bombasını Çekti!

Saha çalışmalarının ardından ekipler, Mehmet Şirin Doğan’ın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde gizlendiğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen emniyet güçlerini karşı karşısında gören firari Doğan, teslim olmamak için tehlikeli bir yola başvurdu. Elindeki tabanca ve el bombasıyla polis ekiplerine direnmeye başlayan şüpheli, adreste kısa süreli bir kriz yaşanmasına neden oldu.

Özel Harekat ve TEM Düğmeye Bastı

Olayın ciddiyeti üzerine adrese vakit kaybetmeden çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) şubelerine bağlı özel eğitimli unsurlar bölgeye ulaştı. Binayı ablukaya alan ekipler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra profesyonel bir müdahale için harekete geçti.

Anında Etkisiz Hale Getirildi

Gerçekleştirilen nokta operasyonuyla firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan, elindeki bombayı ve silahı kullanmaya fırsat bulamadan ekiplerce kısa sürede etkisiz hale getirildi. Şüpheli kıskıvrak gözaltına alınırken, olay yerinde bulunan el bombası ve tabancaya da emniyet güçlerince muhafaza altına alınmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan Mehmet Şirin Doğan, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından firari şahsın cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.