Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması sırasında hareketli anlar yaşandı. Firariyi yakalamaya çalışan polis ekiplerine direnen yakınlarından biri, otomobiliyle bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlünün Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda firari şahıs yakalanırken, olay yerine gelen yakınları güvenlik güçlerine mukavemet gösterdi.

Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine çıkan arbede büyüyünce, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Olaylara karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu sırada firari hükümlünün yakınlarından biri, otomobiliyle bir polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: