Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin durumu ve verilen eğitim hakkında bilgi aldı.

Özel Feyzan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Güneş Söyler, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek, çocukların anlamlı bir gün yaşamasına neden oldukları için Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Bütün öğrencilerle tek tek ilgilenen İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, polislik mesleği hakkında bilgi verdi.