Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi, kırsal Alıncak Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavga olayıyla sarsıldı. İddiaya göre 33 yaşındaki M.K., borç meselesi nedeniyle tartıştığı 29 yaşındaki yeğeni H.İ.K.’yi av tüfeğiyle vurdu.

Borç Tartışması Pompalı Tüfekli Saldırıya Dönüştü

Aile içindeki gerginlik, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. M.K., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Ağır yaralanan H.İ.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Kaçan Zanlının Peşinde

Olay sonrası bölgeden kaçan şüpheli M.K.’yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, köyde ve çevre bölgelerde arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.