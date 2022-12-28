Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Post Öykü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Ertuğrul ve editör Gülşen Funda, Hacer Selçuk, Merve Uygun, Mustafa Alpay ile Murat K. Murat’ın katılımıyla ‘Post Öykü Okur Buluşması’ etkinliği gerçekleştirdi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Yazar Ömer Yalçınova moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşmacılar; Post Öykü Dergisi, Türkiye’de dergicilik, dergi okuyuculuğu ve yazım serüveni gibi pek çok konuya değinirken, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı. Edebiyatseverler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Post Öykü Dergisi’nin usta kalemlerine teşekkür etti.

Dergicilik Vazgeçilmez Bir Durak

Etkinlikte konuşan Post Öykü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Ertuğrul, “Yazmak ve okumak benim için birbirine bitişik şeylerdir. Acemi okurdan nitelikli okura dönüştüğümüz an, aynı zamanda yazıya da başladığımız andır. Nitelikli eser üretmenin olmazsa olmazı okumaktır. Bizde yazar olma meselesi dergilerden geçiyor. Yani bir şeyler okuyup yazmaya çalışanlar öncelikle dergilere ulaşıyor. Çünkü dergiler, bir metni yayımlananın ötesinde bize edebiyat görgüsü kazandırıyor. Bir şiire, öyküye hülasa metne nasıl muamele edilir, karşısında nasıl durulur bunu öğretiyor dergiler bize. Dergileri tanımaya başladıkça diğer yazarlarla da tanışmaya başlıyorsunuz ve bu süreç yavaş yavaş bir yolculuk halini alıyor. Dergi yolculuğu özellikle ülkemizde edebiyatçılar için vazgeçilmez bir durak” cümlelerini kaydetti.