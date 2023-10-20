Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekim Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla söyleşi etkinliği düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Prof. Ay, Filistin ve İsrail arasında yaşananları farklı açılardan ele aldı.

Moderatörlüğünü Saadettin Acar’ın yaptığı söyleşide konuşan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Ümmet-i Muhammed olarak bizler Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ü Şerif’in ve Filistin’in ne ifade ettiğini anlamamız gerekiyor. Bunları bizim zihnimizden silmek için çeşitli operasyonlar yürütülüyor. Çeşitli propagandalarla Filistin ve Filistinlileri unutturmak istiyorlar.

Müslümanlar olarak; Kudüs ne mana ifade eder, Mescid-i Aksa hangi değeri taşır, Filistin’e nasıl bakmalıyız konusunu çözmedikçe, bunu yeni yetişen nesillerimize aktarmadıkça, bu sevgiyi yavrularımızın gönlünde yeşertmedikçe ne Mescid-i Aksa’nın hürriyetini bekleyebiliriz ne de bir Selahaddin Eyyubi çıkar mı düşüncesine sahip olabiliriz. Bu yüzden bizlere öncelikle okumak ve anlamak düşüyor” cümlelerini kaydetti.