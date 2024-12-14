Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin imar ve inşa çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle “Ali Kuşçu’yu Anmak ve Anlamak” konulu konferans düzenlenecek. 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Turkuaz Salon’da edebiyat ve bilimseverlerle buluşacak. Konferansta, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, konuşmacı olarak yer alacak. Türk - İslam dünyasının önemli bilim insanlarından biri olan Ali Kuşçu’nun hayatı, eserleri ve bilim dünyasına katkılarının ele alınacağı etkinlik, katılımcılara tarihi ve akademik bir perspektif sunacak. Saat 14.00’da başlayacak olan konferansa tüm edebiyat ve bilim tutkunları davet edildi. Etkinlik, hem gençlere hem de konuya ilgi duyan tüm katılımcılara tarihi bir şahsiyetin derinlemesine tanıtılmasını amaçlıyor. Etkinlik sayesinde, Ali Kuşçu’nun bilimsel mirasının genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılması hedefleniyor. Ali Kuşçu gibi tarihimizin değerli bilim insanlarını anmak ve onların çalışmalarını anlamak için düzenlenen bu etkinlik, Kahramanmaraş’ın kültürel hayatına önemli bir katkı sunmaya hazırlanıyor.