Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, konuşmasında deprem sonrası yeniden inşa sürecine dikkat çekti. Kirişci, “6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, artık kalıcı konut ve iş yerleri, sosyal alanları, ulaşım ve altyapısıyla çok ciddi oranda ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte verdiğimiz yoğun gayretin neticesi olarak artık şehrimizde depremden bahsetmiyor, yeni Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş’ımızın değerlerini İstanbul’da hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu özel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.