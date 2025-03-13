Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Uyku Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, sağlıklı uyku düzeni için uyku hijyeninin önemli olduğunu belirterek, "Kişinin aynı saatlerde yatması, aynı saatlerde kalkması çok önemli." dedi.

Sağlıklı uyku düzeninin ramazan ayında önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülbül, "Sağlıklı uyku düzeni için uyku hijyeni konusu önem arz ediyor. Uyku hijyeninde kişinin aynı saatlerde yatması, aynı saatlerde kalkması çok önemli. Hafta sonu veya tatildir diye yatakta zaman geçirilmemeli. Hangi saat yatış, hangi saat kalkış o saatlere dikkat etmek lazım." dedi.

Bülbül, uykuya yakın ağır aktivitelerden kaçınılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun dışında özellikle cep telefonlarıyla, tabletlerle çok ilgileniyoruz. Bunlar parlak ışık, mavi ışık yayan cihazlar. Bunlar da uykuyu bölen, geciktiren ışık kaynağı oluyor. Bu tür cihazları da mümkün oldukça az kullanmaya, gerektiği kadar kullanmaya gayret göstermek lazım." diye konuştu.