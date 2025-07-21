Gayrimenkul sektöründe ulusal düzeyde faaliyet gösteren Rookz, Kahramanmaraş'taki ilk ofisini açtı. Onikişubat bölgesinde faaliyete başlayan ofisin açılışını, markanın Kahramanmaraş temsilcisi Yavuz Karaçay gerçekleştirdi.

Açılış törenine siyasiler, iş insanları ve Rookz Genel Merkez ekibi yoğun ilgi gösterdi. Rookz Türkiye Kurucusu Hakan Akdoğan da açılışa katılarak Yavuz Karaçay’a destek verdi.

Açılışta konuşan Akdoğan, "Gayrimenkulün kalesi olarak gördüğümüz Rookz'ü, Kahramanmaraş’a getiren değerli kardeşim Yavuz Karaçay’a başarılar diliyorum," dedi.

Yavuz Karaçay ise, “Güzel bir katılım oldu. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Rookz markasını şehrimize kazandırmaktan gurur duyuyorum,” diye konuştu.

Yeni açılan ofis, “Rookz Port” ismiyle Kahramanmaraş’ta emlak danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.