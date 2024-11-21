Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Psikolog Beyhan Budak’ın katılımıyla “Birlikte İyi Hissetmek” konulu konferans düzenleyecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Psikolog – Yazar Beyhan Budak’ın katılımıyla düzenlenecek “Birlikte İyi Hissetmek” konulu söyleşi, vatandaşlara hem farkındalık kazandırmayı hem de psikolojik destek sunmayı amaçlıyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, 25 Kasım Pazartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.