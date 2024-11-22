ANKARA (AA) - QCAR Mobilite, Ankara'da aynı gün 3 farklı konumda şube açarak müşterilerinin hizmetine sundu.

Maher Holding bünyesinde, yüzde 70 Quick Sigorta ve yüzde 30 Corpus Sigorta'nın ortaklığıyla kurulan araç kiralama şirketi QCAR Mobilite, şube sayısını artırarak büyümeye devam ediyor.

Ankara'da ilk şubesini daha önce Esenboğa Havalimanında açan QCAR Mobilite, başkentteki şube sayısını 4'e yükseltti. Şirket, aynı gün içinde Next Level Alışveriş Merkezi (AVM), Gazi Mahallesi ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garında üç şube açılışına imza attı.

Açılış etkinliklerine, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, franchise şubenin sahibi Muhsin Önder, yönetim ekibi ve davetliler katıldı.

- "Nitelikli, kaliteli, ekonomik, pratik, kolay ulaşılabilir bir mobilite hizmeti sunmayı hedefliyoruz"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, QCAR Mobilite'nin, Quick Sigorta ile başlayan ekosistemin önemli zincirlerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin önde gelen trafik sigortası şirketlerinden birisi olarak mobilite hizmeti sunmaları gerektiğine değinen Yaşar, "Sigortalılarımıza ve mobilite ihtiyacı olan tüketicilere, araç kullanıcılarına, nitelikli, kaliteli, ekonomik, pratik, kolay ulaşılabilir bir mobilite hizmeti sunmak ve araç kiralama servisi yapmak, Q Car'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, İzmir, Bodrum, Erzincan'da şubeler açtıklarını, Mardin'de, Bursa'da, Çanakkale'de, Konya'da ve Kayseri'de şube açma hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Yaşar, 2024 yılı bitmeden 10-15 arası daha şube açacaklarını vurguladı.

Yaşar, "Bu işlemleri yaparken, tabii bizim franchise'larımız ve daha çok da sigorta sektörüne yatırım yapmış yatırımcıların bu alana ilgi göstermesi söz konusu. Dolayısıyla, biz bu ekosistem içerisinde hem sigorta acentelerimize, hem sigortalılarımıza, hem de bu hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza nitelikli ve ulaşılabilir, 'tam senlik' diye tabir ettiğimiz hizmetler sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ankara'da başka şube açma hazırlıkları da yaptıklarına, gelecek aylar içerisinde onları da faaliyete sokacaklarına değinen Yaşar, şunları söyledi:

"Ankara, başkent olması sebebiyle, potansiyel olarak uçakla ve trenle çok daha fazla seyahat edilen bir yer. Dolayısıyla buraya gelen insanların araç ihtiyacı oluyor. Bu hizmetleri karşılamak için hem birinci elden, hem de en yakın ve ulaşılabilir yerlerde bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Şubelerimiz, hep ulaşım ağlarında, havalimanında, yüksek hızlı tren garında, metro erişiminin olduğu yerlerde."

- Şube sayısını 11'e çıkardık

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen de son açılışların ardından toplam şube sayılarını 11'e çıkardıklarını, bunların 4'ünün Ankara'da yer almasının, başkente gösterdikleri değer ve önemi gözler önüne serdiğini söyledi.

Ankara'da acenteleri tarafından iki şubenin açıldığını ve bunun, diğer acentelere de çok güzel bir örnek teşkil ettiğini kaydeden Sezen, "Mottomuz, 'ekonomik, pratik, tam senlik'. Dolayısıyla, bir fiyat avantajı sunuyoruz müşterilerimize. Pratik dediğimiz zaman ise alışveriş merkezleri gibi ulaşımın kolay olduğu noktalarda, özellikle bulunmak istiyoruz. Havalimanları dışında, özellikle kullanıcıların çok rahat ulaşabildikleri bu tip noktalar, bizim için çok önemli. Ve 'tam senlik' dediğimizde de, filomuz çok farklı araçlardan oluşuyor. Çok yeni araçlar. Dolayısıyla burada bir müşteri memnuniyeti yaratıyoruz." şeklinde konuştu.

Muhsin Önder ise Ankara'da sigorta acenteliği yaptıklarını, Quick Sigorta'nın düzenlediği organizasyon için İstanbul'a gittiklerinde burada Q Car şubesi açmaya karar verdiklerini belirtti.



Q Car'ın kendilerini her konuda desteklediğini aktaran Önder, açılışın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

