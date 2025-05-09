Play-Off 2. Tur rövanşında rakibini 90 dakika sonunda 1-0, uzatmalarda ise 2-0 mağlup eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, adını Play-Off 3. Tura yazdırdı. Temsilcimiz bu turda, sezonu 2. sırada tamamlayan güçlü ekip Sebat Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.

Sebat Gençlikspor Maçı Ne Zaman?

Play-Off 3. Tur ilk maçı 15 Mayıs 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta, rövanş karşılaşması ise 19 Mayıs 2025 Pazar günü Trabzon’da oynanacak. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Sebat Gençlikspor Maçı Hangi Kanalda?

Maçların canlı yayın bilgileri henüz netleşmedi. Ancak önceki turlarda olduğu gibi, bu maçların HTSpor Youtube Kanalı, Uydu Kanalı veya TFF Youtube Kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgileri açıklandığında ilk olarak bu sayfadan paylaşılacaktır.

Sebat Gençlikspor Maçı Canlı İzle

“Sebat Gençlikspor maçı canlı izle” veya “Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçı canlı yayın” gibi aramalar yapan taraftarlar için gerekli canlı yayın bağlantıları maç günü burada yer alacak. Karşılaşmaları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, 3. Turda da güçlü mücadelesini sürdürerek üst lige bir adım daha yaklaşmak istiyor. Taraftar desteği bu süreçte büyük önem taşıyor!