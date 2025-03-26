Bayramların en tatlı geleneklerinden biri olan ikramlık şeker ve çikolatalar, Kahramanmaraş’ta da raflardaki yerini aldı.

Esnaflar, bayrama yaklaşan günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklerken, fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini ancak yine de vatandaşların bayram alışverişine önem verdiğini belirtiyor.

Esnaflar, bayram bereketinin alışverişlere de yansıdığını ifade ederek, Kahramanmaraş halkının geleneklerine sahip çıktığını ve bayram sofralarının yine şeker, çikolata ve lokumlarla süsleneceğini dile getirdi.