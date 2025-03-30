İstanbul'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katımıyla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camilere geldi.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te Ramazan Bayramı namazı kılındı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk nedeniyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.