Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur sofralarının en önemli lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi, fırınlardaki yerini aldı. Yumuşacık dokusu ve eşsiz kokusuyla iftar saatine dakikalar kala uzun kuyruklara neden olan pide, hem lezzeti hem de tok tutucu özelliğiyle Ramazan ayının en çok tercih edilen ekmeği olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle sahurda tüketilen pidenin gün boyu tok tuttuğunu ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak tüketildiğinde daha hızlı sindirildiği için, iftarda ölçülü tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Fırıncılar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan pidesine büyük bir talep olduğunu ve vatandaşların, geleneksel lezzetten vazgeçmediğini söylüyor. Pide fiyatları geçen yıla oranla değişiklik gösterse de, Ramazan ayının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor.

Ramazan ayının bereketini simgeleyen pide, sahurda ve iftarda sofraları süslemeye devam ederken, vatandaşlar da iftar saatine doğru fırınlardan yükselen o mis gibi kokuya karşı koyamıyor.