İzmir’in Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden hasta, o sırada görevde olan doktor H.B.C.’den istirahat raporu yazmasını istedi.

Bunun üzerine H.B.C., raporun hızlıca işleme girmesi için hastadan ücret talep etti.

Rüşvet isteme anlarını kayda alan hasta, sosyal medyadan paylaştı.

Açığa alındı

Büyük tepki çeken rüşvetçi doktor için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hemen harekete geçti.

Doktor H.B.C., çok geçmeden açığa alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü, hekim hakkında inceleme başlatırken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da geri kalmadı.

Ev hapsi cezası verildi

Hakkında soruşturma açılan doktor, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.'ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.