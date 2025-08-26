Kahramanmaraş’ta özellikle işlek caddelerde sürücülerin ikinci sıraya park etmesi şehir içi trafiğini olumsuz etkiliyor.

Günün yoğun saatlerinde araçlarını yol kenarında uygun park alanı bulamayan sürücüler, ikinci sıraya park ederek hem trafiğin akışını yavaşlatıyor hem de vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor.

Özellikle Trabzon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve şehir merkezindeki dar sokaklarda sıkça görülen bu durum, toplu taşıma araçlarının ve ambulans gibi acil araçların geçişini de zorlaştırıyor.

Kısa süreli beklemeler için yapılan hatalı parkların bile zincirleme trafik sıkışıklıklarına neden olduğu belirtiliyor.