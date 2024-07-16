Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, İspanyol devine imzayı attı.

İlk olarak sağlık kontrolünden geçen Mbappe, İspanyol deviyle Santiago Bernabeu Stadı'nda resmi sözleşme imzaladı.

9 NUMARA

Öte yandan Mbappe'nin eflatun beyazlı takımda 9 numarayı giyeceğinin açıklanmasının ardından forma satışları da hız kazandı. Real Madrid taraftarları formalarının arkasına 9 numara Mbappe yazdırmaya başladı. Satışa çıkarılan formalar da yok satıyor.

FORMASI 170 EURO

İspanya ve tüm dünyada Real Madrid'i yakından takip eden taraftarlar Kylian Mbappe formalarına hücum ediyor. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 Euro'dan satışa sunuluyor.