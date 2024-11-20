Dermatoloji, kök hücre tedavileri ve estetik alanlarında uzmanlaşmış Reegen Cell Bio kliniği, kapılarını vatandaşlara açtı. Bu klinik, sadece Kahramanmaraş'a değil, tüm Türkiye'ye ve hatta dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Perihan Öztürk'ün öncülüğünde hayata geçirilen Reegen Cell Bio, "Luxury Wellbeing" konseptiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Klinikte, en son teknolojiyle donatılmış modern cihazlar ve deneyimli uzman kadrosuyla, hastalara kişiye özel tedavi planları sunulacak.

Kök hücre tedavileri, cilt bakımı, saç tedavileri, lazer epilasyon, bölgesel zayıflama ve daha birçok alanda hizmet veren klinik, hastaların hem sağlıklarına hem de güzelliklerine kavuşmalarına yardımcı olacak.

Klinik, sadece Kahramanmaraş’a değil, Türkiye ve dünya genelinde sağlık sektörüne örnek olacak bir model sunmayı hedefliyor.