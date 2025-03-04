Bu nedenle daha dikkatli beslenmek, özellikle reflü sorunu yaşayan kişiler için önemli bir hale geliyor.

Reflü hastaları için Ramazan ayı beslenme açısından dikkat gerektiren bir dönem olabilir.

Uzun süre aç kalmak mide asidini artırabilir ve iftar sonrası hızlı yemek yemek reflü şikayetlerini kötüleştirebilir.

İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

REFLÜ RAHATSIZLIĞI OLANLAR NASIL BESLENMELİ

1. Sahurda Hafif ve Dengeli Beslenin

Protein ağırlıklı beslenin:

Yumurta, yoğurt, peynir gibi proteinler mideyi daha uzun süre tok tutar.

Lifli gıdalar tüketin:

Tam tahıllar, sebzeler ve meyveler sindirimi destekler.

Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının:

Kızartmalar ve aşırı yağlı gıdalar mideyi yorabilir.

Asitli ve gazlı içeceklerden uzak durun:

Çay, kahve ve asitli içecekler mide asidini artırabilir.

2. İftarda Ani ve Aşırı Yemekten Kaçının

Yavaş yiyin ve iyice çiğneyin:

Hızlı yemek, mideyi aniden doldurur ve reflüyü tetikleyebilir.

Az ve sık beslenin:

İftarı ikiye bölerek yemek mideyi yormaz.

Önce çorba ve hafif yiyeceklerle başlayıp 15-20 dakika sonra ana yemeğe geçebilirsiniz.

Aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçının:

Acı, baharatlı, kızartılmış veya çok yağlı yiyecekler mide asidini artırabilir.

Asitli ve gaz yapan gıdalara dikkat edin:

Domates, portakal suyu, limonlu yiyecekler ve çikolata reflüyü artırabilir.

3. İftar ve Sahur Arasında Bol Su İçin

Su tüketimini ihmal etmeyin:

İftar ile sahur arasında en az 1,5-2 litre su içmeye çalışın.

Ancak yemekten hemen sonra fazla su içmek mideyi gerebilir.

4. Yemekten Hemen Sonra Uyumayın

En az 2-3 saat dik durun:

Yatmadan önce mideyi boşaltmak için en az 2-3 saat bekleyin.

Yemek yedikten hemen sonra uzanmak reflüyü artırabilir.

Yüksek yastık kullanın:

Başınızı ve üst gövdenizi biraz yükselterek yatmak mide asidinin yukarı çıkmasını önleyebilir.

5. Hafif Egzersiz Yapın

Yemekten hemen sonra ağır egzersizlerden kaçının:

Ama hafif yürüyüşler sindirime yardımcı olabilir.