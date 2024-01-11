Regaip Kandili namazı kılınışı adım adım araştırılıyor. Bol sevap, mükafat, faziletli amel anlamlarına gelen bu özel günde ibadetler sabah saatlerinde başladı. Oruçlarını, dualarını ve zikirlerini eda edecek Müslümanlar, bu noktada kandil gecesi kılacakları namazları da araştırıyor. Peki; Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, ne zaman, nasıl niyet edilir, kaç rekat?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.