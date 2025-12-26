Gençlik markası Pusula Maraş çatısı altında hayata geçirilen çalışmalarla gençlerin sosyal, kültürel ve manevi dünyalarına dokunan Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili’nde de üniversiteli gençleri unutmadı. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde bulunan KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram edildi.

Binlerce öğrenciye ulaştırılan bu anlamlı ikramla, mübarek gecenin manevi atmosferi gençlerle birlikte paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesinin Regaip Kandili’ne özel olarak gerçekleştirdiği bu ikramlar, üniversite öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öğrenciler İkramdan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi

İkramdan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Mevlüt Onur Baştuğ, “Fırat Görgel Başkanımız bizi düşünerek kandil simidi göndermiş. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz ve başkanımızın da kandilini kutluyoruz” ifadelerini kullandı. Güler Çocuk ise, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Kandil gecesi bizleri unutmadılar ve kandilimizi kutladılar” diyerek yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Öğrencilerden Eda Nur Cömert, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi bizleri unutmamış ve kandil gecesi bizlere simit göndermiş. Nazik davranışları için Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” derken, Sena Hasarkaya da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel bize kandil simidi göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine” sözleriyle duygularını dile getirdi. Gizem Darden de, “Büyükşehir Belediyemiz bizlere kandil simidi göndermiş, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak yapılan ikramdan duyduğu memnuniyeti aktardı.