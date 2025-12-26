Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kipaş İstiklal Basketbol, ligin 16. haftası itibarıyla Başantrenör Levent Demirci ile yollarının ayrıldığını açıklamasının ardından, takımın yeni başantrenörünün Serkan Erdoğan olduğunu açıkladı. Peki Serkan Erdoğan kimdir, nereli, antrenörlük kariyerinde hangi takımlarda görev aldı?

İşte Serkan Erdoğan'ın biyografisi...

Serkan Erdoğan Kimdir?

Serkan Erdoğan 30 Ağustos 1978 Amasya doğumludur. Türk basketbolunun Avrupa’ya açılan en önemli şutörlerinden biri olarak kabul edilen, eski millî basketbolcu ve antrenördür. Kariyeri boyunca şutör gard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev alan Erdoğan, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde uzun yıllar üst seviyede forma giymiştir.

Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Basketbola Başlangıç ve Tuborg Yılları

Basketbol kariyerine Tuborg formasıyla başlayan Serkan Erdoğan, genç yaşta skorer kimliğiyle dikkat çekti. Türkiye Basketbol Ligi’nde istikrarlı performansı, onu dönemin güçlü projelerinden biri olan Tofaş’a taşıdı.

Tofaş ve Ülkerspor Dönemi

Tofaş’ta sınırlı süreler almasına rağmen, David Rivers gibi bir ustayla çalışması oyun bilgisini ileri taşıdı. Bu dönemde iki Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Tofaş’ın ligden çekilmesiyle Ülkerspor’a transfer oldu.

EuroLeague’de Yükseliş

2002–2005 yılları arasında Ülkerspor formasıyla EuroLeague’de istikrarlı bir grafik çizen Erdoğan, 2004–05 sezonunda EuroLeague Ayın Oyuncusu seçildi ve haftanın oyuncusu ödülünü kazandı. Bu performans, onu Avrupa basketbolunun vitrinine taşıdı.

Avrupa’da Bir İlk: İspanya ACB

2005 yılında Tau Ceramica Vitoria ile sözleşme imzalayan Serkan Erdoğan, İspanya ACB Ligi’nde oynayan ilk Türk basketbolcu oldu.

İki sezon boyunca:

EuroLeague ve ACB’de üst düzey mücadele etti

İki kez EuroLeague Final Four oynadı

Panathinaikos deplasmanındaki performansıyla Final Four yolunda kilit rol oynadı

Bu dönemde Avrupa’nın en iyi şutörleri arasında gösterildi ve savunma yönünü de geliştirerek komple bir iki numaraya dönüştü.

Türkiye’ye Dönüş ve Son Yıllar

Avrupa kariyerinin ardından:

Efes Pilsen

Türk Telekom

Meridiano Alicante (İspanya)

Beşiktaş

Banvit

Gaziantep Basketbol

formaları giydi. İspanya Ligi’nde 1000 sayı barajını aşan ilk Türk oyuncu oldu.

2013–14 sezonunda yaşadığı diz sakatlığı sonrası aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

Millî Takım Kariyeri

Serkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı formasını uzun yıllar başarıyla taşıdı.

2006 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası ’nda Türkiye’nin çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı

Millî takım tarihinde en çok forma giyen ve skor katkısı veren ilk 20 oyuncu arasında yer aldı

Antrenörlük Kariyeri

Basketbolu bıraktıktan sonra bilgi ve tecrübesini sahaya aktarmaya devam etti.

Pınar Karşıyaka altyapısında asistan koç

Tofaş ’ta Oyuncu Geliştirme Departmanı

Bursaspor’da 2019–20 sezonunda başantrenörlük (ilk başantrenörlük deneyimi)

Özellikle genç oyuncuların şut gelişimi ve bireysel teknik çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

Başlıca Başarıları

1997 Dünya Basketbol U-22 Şampiyonluğu

1999 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

1999 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu

2000 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu

2000 Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali

2001 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu

2002 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

2003 TBL Normal Sezon Liderliği

2003 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2003 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

2004 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2004 Türkiye Basketbol Ligi Finali

2005 Türkiye Basketbol Ligi Yarı finali

2005 Euroleague Çeyrek finali

2006 Dünya Basketbol Şampiyonası Çeyrek finali (Dünya Altıncılığı)

Milli takım ve Avrupa tecrübesiyle dikkat çeken Serkan Erdoğan’ın gelişi, Kahramanmaraş ekibinde yeni bir dönem ve yüksek hedeflerin habercisi olarak değerlendiriliyor.