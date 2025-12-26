ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yöneltilen bir soru, izleyicilerde merak uyandırdı. Bilgiyle heyecanı bir araya getiren yarışma, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Yarışmacının vereceği cevabı merakla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru yanıtı öğrenmek için kendi bilgi dağarcıklarını da zorluyor.

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 25 Aralık 2025 akşamında yayına katılan 20 yaşındaki yarışmacı Muhammet Akdeniz, İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Özel Eğitim Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve aslen Muş'lu oluğunu söyledi.

Akdeniz karşısına ilk etapta çıkan matematik sorusuyla ecel terleri dökse de doğru yanıtı vermeyi başardı.

Akdeniz 100 bin TL'lik beyin yakan soruya da yanıt verdi. İşte Milyoner'de çıkan 100 bin lira değerinde çıkan 8'inci soru:

Soru üzerinden uzun süre düşünen yarışmacı çift cevap joker hakkını kullandı. Akdeniz burada ilk yanıtı A) On kişi yanıtını verdi. Ancak soru yanlış çıktı. İkinci yanıtında ise B) Onun gibi yanıtını verdi.

Heyecanın doruğa çıktığı anlarda soruya doğru yanıt vererek 100 bin lira kazandı.

Onculayın, Türkçede önceden, ön hazırlık yaparak, önceden yapılan düzenleme veya hazırlık anlamında kullanılan, günümüzde pek sık rastlanmayan eski/yerel bir kelimedir. Kelime, bir işin veya durumun önceden planlanmış ya da hazırlanmış olduğunu ifade eder. Daha çok eski metinlerde veya yöresel kullanımlarda karşımıza çıkar.

Yarışmacı Muhammet Akdeniz, 9. soruda verdiği yanlış cevapla yarışmaya 100 bin TL ile veda etti.