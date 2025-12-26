MSB’den yapılan açıklamaya göre, en az ilkokul mezunu işçi alımının yanı sıra en az lise mezunu adaylar arasından subay, astsubay, sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirilecek.

Her yıl yıl sonuna doğru personel alım ilanlarını yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl da binlerce aday için yeni bir istihdam süreci başlattı. Açıklanan takvime göre;

2025 Yılı Sürekli İşçi Temini başvuruları 22 Aralık’ta başladı , 26 Aralık’ta sona erecek .

26 Aralık 2025 – 25 Ocak 2026 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi için memur ve sözleşmeli personel başvuruları alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 5–29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlık yetkilileri, başvuru şartları, kadro dağılımları ve tüm detaylara Milli Savunma Bakanlığı’nın resmî internet sitesi (https://www.msb.gov.tr/) üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.