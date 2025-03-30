Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın Ramazan Bayramı Mesajı:

“Ramazan Bayramı’nın, ülkemize, milletimize ve tüm İslam Âlemi’ne esenlik getirmesini diliyor; tüm inananların bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakıp, bir kez daha bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferinde buluştuk. İftar sofralarında, bir araya geldiğimiz kardeşlik meclislerinde birlik ve beraberliğimizin en güzel anlarını yaşadık, toplum dayanışma örnekleri sergiledik.

Ben, sabrın ve şükrün sonunda ulaştığımız bu bayramda, dargınlıkların unutulmasını, gönül köprülerinin kurulmasını diliyorum. Diğer yandan bayramın gerçek anlamda bayram olabilmesi için büyüklerimizi hatırlayalım. Çünkü unutmayalım ki bereket büyüklerle beraberdir. Küçüklerimizi sevgiyle bağrımıza basalım. Çünkü bizleri güçlü kılacak ve paylaştıkça çoğalacak olan şey, sevgi ve şefkattir.

Bu duygu ve düşüncelerle, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında yapılan tüm duaların kabul olunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ümit ediyorum ki, uhrevi kapıların açıldığı mübarek Ramazan Bayramı tüm gönül coğrafyamızda barışa, huzura ve mutluluğa vesile olsun.

Bir kez daha tüm öğrenci kardeşlerimin, üniversitemizin akademik ve idari personelinin, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin ve tüm inananların Ramazan Bayramı’nı can-ı gönülden kutluyorum.”