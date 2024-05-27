Rektör Yasım’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Orhan Doğan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Celal Kurşun, katılımcılara topluluk öğrencileri tarafından hazırlanan Gazze sergisini gezdirerek bilgiler verdi.

Sergide ayrıca KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan Kudüs temalı tuvaller de yer aldı.

Sergi ziyaretinin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Orhan Doğan, öğrencilerle hasbihal ederek yapmış oldukları bu çalışmaların çok değerli olduğunu belirttiler ve öğrencileri tebrik ettiler.

Hasbihal sonrası İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç’in yaptığı duayla ziyaret sona erdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt